Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 июля 2021 20:33

Ураган, ливни и грозы вернутся на Кубань

Метеорологи не исключают поднятия уровня рек
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ураган, ливни и грозы вернутся на Кубань

Ураган, ливни и грозы вернутся на Кубань

Непогода вернется на Кубань в ближайшие сутки. Об этом заявили синоптики. Они предупредили о возможном поднятии уровня рек в Краснодарском крае.

- Вечером 6 июля есть высокая вероятность выпадения большого количество осадков. Это может вылиться в выход рек из берегов, – говорят специалисты.

Как стало известно «КП» – Кубань», мощный ливень зарядит будущей ночью. Он пройдет в большинстве районов Краснодарского края, кроме Сочи.

Помимо ливней и угроз на Кубани ожидается усиление ветра до 20 м/с. Подъем уровня воды не исключен сразу в нескольких реках Краснодарского края.