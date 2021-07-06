Ураган, ливни и грозы вернутся на Кубань

Непогода вернется на Кубань в ближайшие сутки. Об этом заявили синоптики. Они предупредили о возможном поднятии уровня рек в Краснодарском крае.

- Вечером 6 июля есть высокая вероятность выпадения большого количество осадков. Это может вылиться в выход рек из берегов, – говорят специалисты.

Как стало известно «КП» – Кубань», мощный ливень зарядит будущей ночью. Он пройдет в большинстве районов Краснодарского края, кроме Сочи.

Помимо ливней и угроз на Кубани ожидается усиление ветра до 20 м/с. Подъем уровня воды не исключен сразу в нескольких реках Краснодарского края.