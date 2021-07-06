17 групп специалистов оценивают ущерб от непогоды в Туапсинском районе

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Настоящая стихия разгулялась в Краснодарском крае накануне. Только в Сочи за сутки выпала месячная норма осадков. Утром курорт превратился в Венецию: все утопало в воде.

По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьев первый заместитель глава Андрей Алексеенко лично посетил домовладения, улицы и дороги, которые пострадали из-за природной стихии. Так он осмотрел Дефановку, Джубгу и Лермонтово.

После обхода Андрей Алексеенко вместе с главным федеральным инспектором по краю Алексеем Ермаковым и вице-губернатором Александром Трембицким провели заседание оперативного штаба. Главной темой совещания стала ликвидация последствий стихии.

– В тех населенных пунктах, которые мы посетили, везде есть подтопления и частных домовладений, и коммерческих объектов. Эти территории расчищают, восстанавливают сети инженерных коммуникаций, чтобы оперативно дать свет, газо- и водоснабжение. Сейчас 17 комиссий на территории района оценивают ущерб, который нанесла стихия, после этого будут приниматься решения по компенсациям и выплатам, – рассказал Андрей Алексеенко.

Из-за разгула природной стихии часть Туапсинского района осталась без воды. Сейчас специалисты занимаются восстановлением водоснабжения. На это время в районе организован подвод питьевой воды.

Мощный ливень разрушил часть трасы А-147, которая проходит через село Лермонтово. Сейчас здесь ведутся восстановительные работы. На участке введено реверсивное движение.