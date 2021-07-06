Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Из-за коронавируса бизнес-форум «Дело за малым!» перенесли на 2022 год. Такое решение организаторов связано с обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Мероприятие должно было пройти в Краснодаре с 15 по 16 октября.

- Точные даты проведения бизнес-форума будут определены позднее, – объяснили «КП» – Кубань» в пресс-службе департамента инвестиций и развития МСП Краснодарского края.

Отметим, что это не первый перенос форума. Последний раз он проходил в краевой столице два года назад – в 2019-м. Тогда его участниками стали свыше 25 тысяч человек. Само мероприятие признали лучшим событием в России в области стратегической коммуникаций.