Последствия паводка в Туапсинском районе сняли с дрона

Природная стихия разгулялась на Кубани еще утром в понедельник, 6 июля. За несколько часов в Туапсинском районе выпала месячная норма осадков.

Здесь развернут оперативный штаб по ликвидации последствий природной стихии и введен режим ЧС.

«КП» – Кубань» публиукет эксклюзивное видео затопленных домов, снятые с дрона.

На кадрах видно, что машины и дворы ушли под воду. Из-за сильного ливня обрушилась часть трассы. Местные жители передвигаются по району на лодках.

По прогнозам метеорологов, в ближайшее время на Кубани ожидаются ливни и грозы. Они обрушатся на весь Краснодарский край, кроме Сочи. Есть риск подъема уровня рек.