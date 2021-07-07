Последние новости на 7 июля: паводковая ситуация в Краснодарском крае стабилизируется

Спасатели работали в круглосуточном режиме
Последние новости на 7 июля.
Накануне в Краснодарском крае под воду ушли шесть районов, везде ввели режим ЧС. По данным на утро 7 июля полностью от воды освободились шесть населенных пунктов Туапсинского района – Джубга, Дефановка, Молдовановка, Лермонтово, Горское, Тенгинка. Также вода ушла из Архипо-Осиповки Геленджика.
- В крае подтопленными остаются 52 придомовые территории и 15 домовладений. Все жители вернулись в свои дома, либо размещены у родственников. В пунктах временного размещения людей нет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Движение на федеральной трассе в поселке Лермонтово восстановлено было сначала по одной полосе, организовано реверсивное движение. С 9 часов вечера 6 июля машины пустили по двум полосам в обоих направлениях.
В районах продолжают откачивать воду, убирать упавшие деревья и вывозить мусор.
Ранее "Комсомолка" сообщала, как в Горячем Ключе Максим Прохода вытаскивал людей из затопленных домов и размещал всех у себя дома, он спас 10 человек.