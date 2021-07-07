Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 июля 2021 8:29

Погода в Краснодаре 7 июля 2021: ожидается дождь и жара до 30 градусов

Погода в Краснодаре 7 июля 2021 будет пасмурной
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На выходных снова будет душно

На выходных снова будет душно

Узнали, какой будет погода в Краснодаре 7 июля 2021. В городе пройдет небольшой дождь, но при этом столбики на термометрах не намерены опускаться вниз.

- 7 июля в Краснодаре переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер восточной четверти 4-9 м/с, днем порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов, днем 28-30 градусов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По краю сильные дожди продолжат лить. Штормовое предупреждение в регионе действует до 8 числа.