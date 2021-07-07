Жительница Горячего Ключа рассказала о потере имущества в результате паводка

Грязь заполонила машины в городе и районе

После ливня на Кубани под воду ушло несколько районов. Одним из самых пострадавших стал Горячий Ключ. Из города и станиц людей приходилось эвакуировать.

В настоящий момент ситуация с паводком стабилизируется, но люди еще не один день будут убирать последствия стихии. Местные жители говорят, что «по уши» погрязли в глинистой жиже.

- Наш дом не очень пострадал, он на сваях. Вода зашла, конечно, но только глиной покрыло пол в помещениях. Мы сразу все вымывали. У других ситуация намного хуже, - рассказывает местная жительница.

Женщина показала, что у них больше всего пострадала машина.

- Машина пропала… У нас ребенок-инвалид, не до нее было. Мы сами спасались, вещи, документы собирали. На улице весь в грязи диван и остальное имущество. Лужи во дворе еще стоят, - добавила хозяйка одного из пострадавших домов в городе.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Горячем Ключе мужчина спас из затопленных домов 10 человек. Максим Прохода вытаскивал людей из затопленных домов и размещал всех у себя дома.