В ЮМР Краснодара построят новый сад на 180 мест

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В Юбилейном микрорайон сейчас работают пять школ и семь детских садов. Но потребность в создании дополнительных мест еще остается. В связи с этим в районе запланировано строительство новых соцучреждений. Так, новый дет сад появится на улице Калинина,13.

- Уже завершено проектирование детского сада по улице Калинина на 180 мест. Готовится необходимая документация для прохождения госэкспертизы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

Кроме того, на территории гимназии № 87 по ул. Бульварное Кольцо, 9 строится учебный корпус на 300 мест для учащихся младших классов. В здании начальной школы, помимо учебных классов, разместят большие спортивный и актовый залы, столовую. Корпус будет готов к началу этого учебного года.

Также ведутся переговоры по поводу возможности создания учебного блока начального образования на ул. Минской, 122 для нужд 55 школы.

А в микрорайоне Гидростроителей к открытию готовится корпус на 400 мест на территории школы № 46. Еще здесь начали проектировать корпус к школе № 52, которая расположена по улице Трудовой Славы.