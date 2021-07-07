Дети России отметят День семьи, любви и верности в «Орленке»

Фото: ВДЦ "Орленок"

День семьи, любви и верности в «Орлёнке» будут отмечать 3400 детей из разных регионов страны. 8 июля они станут участниками сразу нескольких крупных событий, приуроченных к празднику.

День начнется с торжественной линейки с участием орлят, руководителей, гостей и сотрудников Центра. Затем ребята отправятся на выставку художественных работ участников и победителей Всероссийского конкурса «Семья – душа России» и посетят творческие площадки. На встрече «Традиции семейного чаепития» мальчишки и девчонки узнают о традициях чаепития на Кубани, обсудят чайные обычаи своих семей.

- Семья – одна из главных ценностей человека. В ней закладываются нравственные и моральные качества, в ней мы получаем жизненный опыт и набираемся мудрости у старших поколений, - говорит директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус. - Орлята отмечают этот день в Центре и важно, чтобы несмотря на расстояние, дети ощущали связь с родителями и близкими: говорили о традициях и делились семейными историями.