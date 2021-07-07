В Сочи пострадавшим от подтоплений семьям выплатят от 10 тысяч рублей до полумиллиона

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В Сочи привели в порядок пострадавшие дома жителей и улицы в Адлерском, Хостинском и Лазаревском районах. За ночь с пляжей курорта вывезли 700 тонн нанесенного мусора.

- Пляжи центра, Адлерского и Лазаревского районов готовы к приему туристов. Завершается вывоз мусора на нескольких наиболее пострадавших пляжах Хостинского района, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Всего в Сочи произошли подтопило около 70 домов. Окончательное количество и общая сумма ущерба еще формируется.

- Семьи получат компенсацию – по 10 тысяч рублей на каждого прописанного в доме. За частичную утрату имущества дополнительно по 50 тысяч рублей. При полной утрате имущества – 100 тысяч рублей на каждого члена семьи: если в семье пять человек, то полмиллиона рублей, - добавили в мэрии.

Ранее "Комсомолка" сообщала, о помощи пострадавшим при подтоплениях на Кубани, кому положена, как получить и сколько заплатят. Первым делом нужно обратиться в межведомственные комиссии, созданные по случаю ЧС на местах.