Новый Яблоновский мост в Краснодаре готов на 30%

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В краевом центре продолжают возводить мост, соединяющий Краснодарский край и Республику Адыгею. Первый этап строительства уже завершен – путепровод готов почти на 30%.

- Техническая готовность нового Яблоновского моста составляет почти 30%. Благодаря федеральной поддержке удалось ускорить темпы реализации проекта в 2,5 раза. К концу этого года техническая готовность нового Яблоновского моста составит 50%, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Кубани.

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Уже поставлено пять опор будущего моста из семи планируемых. Новый Яблоновский мост откроют в 2024 году. Длина путепровода достигнет 400 метров. Мост оборудуют тротуаром и велосипедной дорожкой.

- В этом году специалисты планируют завершить работы по устройству всех опор, изготовить 6050 тонн металлоконструкций и смонтировать из них 50%, - добавили в администрации.