Последствия паводка в Туапсинском районе продолжают ликвидировать

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После паводка в Туапсинском районе продолжают ликвидировать последствия. В настоящее время вода ушла из шести населенных пунктов. В поселениях, которые уходили под воду, работают выездные комиссии по оценке нанесенного ущерба.

- Созданы 28 оперативных мобильных групп. Специалисты общаются с пострадавшими жителями, обследуют дома и квартиры, фиксируют повреждения, определяют степень нанесенного урона, составляют акты, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе местной администрации.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что восстановили двухстороннее движение в Лермонтово. Здесь над федеральной трассой был метр воды. По данным мэрии, на трассе – три полосы движения, разрушен километровый участок одной из них. Сейчас на дороге отсыпали нижний слой дорожного полотна, работы продолжаются.

«КП» – Кубань» публиковала эксклюзивное видео затопленных домов, снятые с дрона. На кадрах видно, что машины и дворы ушли под воду. Из-за сильного ливня обрушилась часть трассы.

Стоит отметить, что штормовое предупреждение на Кубани действует до 8 июля.