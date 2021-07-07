На Кубани за сутки на 7 июля выявили 210 случаев COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продолжают поступать в госпитали пациенты с коронавирусом. За сутки на 7 июля на Кубани подтвердили 210 новых случаев. Возраст пациентов - от 3 до 100 лет.

- Больше всего COVID-19 заболели в Краснодаре, здесь выявили 36 случаев, в Лабинском и Крымском районах – по 14, в Кореновском, Апшеронском и Белоглинском – по 12, в Северском и Новопокровском – по 11, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе.

Девять заболевших в Динском районе, восемь – в Анапе. По семь – в Новороссийске и Темрюкском районе. По шесть положительных результатов в Горячем Ключе и Староминском районе. Пять – в Красноармейском районе.

В Туапсинском, Тбилисском и Гулькевичском в больницы попали по четыре новых пациента с коронавирусом. По три – в Сочи, Тимашевском, Калининском, Кущевском, Курганинском и Крыловском районах. По два человека выявили в Геленджике, Абинском, Ейском и Павловском. Единичные случаи зафиксированы в Кавказском и Каневском районах.

В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 84 человека, еще четверо – на ЭКМО.