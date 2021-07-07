В микрорайоне Гидростроителей откроется начальная школа

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Глава Краснодара Евгений Первышов проинспектировал новый корпус школы №46 в микрорайоне Гидростроителей. Он откроется уже 1 сентября этого года. Также мэр дал указание начать проектирование такого же корпуса в школе №52 по улице Трудовой Славы. Кроме того, специалисты рассмотрят возможность размещения и такого корпуса в школе №70 по улице имени Игнатова.

- В начале этого года в Краснодаре появится два новых корпуса для начальных школ – в микрорайоне Гидростроителей и в Юбилейном на территории гимназии 87. Сейчас появилась и идея создать такой же корпус в школе №52, - отметил Первышов.