На Кубани ищут без вести пропавшего 12-летнего мальчика

Фото пресс-службы СУ СК России по Краснодарскому краю

Мальчик пропал в станице Старонижестеблиевской Красноармейского района. 12-летний Андрей Сакович вышел из дома по улице Мостовой 6 июля. До сих пор о том, где находится сейчас парень, сведений нет.

- Ранее подросток высказывал намерение поехать к отцу в Омск. С тех пор место нахождения Андрея Саковича неизвестно, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

На вид пропавшему мальчику 12-14 лет, у него вьющиеся волосы темно-русого цвета, глаза серые. В день исчезновения на Андрее была серая водолазка и брюки цвета хаки.

По факту пропажи ребенка проводится проверка. Всем, кто что-нибудь знает о местонахождении мальчика, просят звонить по номеру 8-861-65-3-31-71 или 02.