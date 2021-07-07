В Краснодаре три застройщика похитили 190 миллионов рублей

Три застройщика из Краснодара отправятся под суд по обвинению в хищении 190 миллионов рублей. Им вменяют мошенничество в особо крупном размере. Согласно данным правоохранителей, они обманули 349 человек.

- По версии следствия, с 2016 года граждане в составе преступной группы под предлогом строительства домов «Школьный» и ЖСК «Авангард» привлекли деньги от 349 человек, не намереваясь передавать квартиры им в собственность, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Известно, что мошенники отправляли часть денег на стройку, чтобы показывать мнимые результаты людям. Однако они знали заранее, что этих средств на окончание строительства не хватит. Расследование уголовного дела завершено, злоумышленников ждет суд.