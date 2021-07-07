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Курорт «Роза Хутор» совместно с Издательским домом Мещерякова выпустил книгу «Путешествие на Кавказ. Воспоминания русского офицера».

Это издание основано на документальном произведении «Воспоминания кавказского офицера», которое увидело свет в 1864 году. И хотя подписано оно было только инициалами, просвещенная общественность без труда опознала автора – барона Федора Федоровича Торнау, участника Кавказской войны. Это была легендарная личность среди русского офицерства ХIХ века. Как разведчик он первым проник в район современного Большого Сочи, во время одной из экспедиций попал в плен и два года жил среди горцев. Именно этим событиям и посвящены опубликованные им позже мемуары.

- Творчество Ф.Ф. Торнау имеет для нас большое значение, ведь именно этот человек впервые исследовал регион горного Причерноморья, где сегодня отдыхают тысячи россиян, - сказал генеральный директор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский. - И нам бы очень хотелось, чтобы они как можно больше знали об истории и культуре нашего прекрасного края.

Напомним, ранее «Роза Хутор» и ИД Мещерякова выпустили сборник «Сказки горного Черноморья», впервые объединивший под одной обложкой абазинские, абхазские, адыгские, армянские, греческие, грузинские, казацкие, русские, украинские, черкесские и эстонские сказки. Местный фольклор, быт жителей и красота природы Черноморского побережья Кавказа нашли в нем свое яркое отражение.