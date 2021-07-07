Фото: "Россети Кубань".

Специалисты «Россети Кубань» круглосуточно восстанавливают энергоснабжение в Туапсинском районе, которое было нарушено паводком.

По последним данным на 7 июля запитаны по основным схемам электроснабжения социально значимые объекты и потребители поселка Джубга, сел Тенгинка и Лермонтово. Продолжается работа на территориях сел Дефановка, Молдовановка, Горское и Полковничий. Там ситуация затруднена сильными завалами подъездных путей к энергообъектам. Ведется оперативная расчистка дорог при содействии коммунальных служб района.

- В первую очередь, энергетики восстановили энергоснабжение объектов жизнеобеспечения в населенных пунктах, - сказали в «Россети Кубань».

Вечером 6 июля была возобновлена подача электричества на пострадавшие от наводнения водозаборы и водонасосные станции в Тенгинке, Лермонтово и Джубге.

- Всего в работах задействованы 112 энергетиков в составе 41 бригады и 45 единиц техники, в том числе передвижные дизельные генераторы для энергоснабжения социальных объектов, - уточнили в «Россети Кубань». - Продолжается усиление составов оперативных бригад и технического парка на месте ликвидации ЧС. Ситуация по восстановлению основных схем энергоснабжения в зоне подтопления контролируется членами оперативного штаба компании.

Энергетики ведут замену участков на воздушных линиях электропередачи, которые были повреждены из-за критического подъема воды в горных реках и схода селей. Восстановительные работы будут вестись беспрерывно до полного возобновления энергоснабжения у жителей пострадавших поселков.