Стюардесса спасла жизнь младенцу на рейсе Уфа-Сочи

Младенец потерял сознание на борту самолета Уфа-Сочи. У малыша начались судороги, посинели губы и остановилось дыхание. На место вызвали скорую, врача на борту не было. К ребенку вовремя прибежала бортпроводница Наталья Ананских и провела сердечно-легочную реанимацию. Ребенок пришел в сознание. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию.

Также стюардесса рассказала, что врачи передали все нужные данные, чтобы помочь малышу. После чего младенец в уже хорошем состоянии здоровья продолжил полет вместе с родителями. Отметим, что в обязанности бортпроводника входит помощь пострадавшим в полете. Они отрабатывают такие действие на специальных занятиях.