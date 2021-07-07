Стало известно точное количество подтопленных домов на Кубани

Мощнейший ливень на Кубани с 4 по 6 июля привел к подтоплениям 1 262 частных домов и 1 548 придомовых территорий. Такие цифры назвал первый вице-губернатор региона Андрей Алексеенко.

- В 16 населенных пунктах и шести городах (Сочи, Горячий Ключ, Геленджик, Северский, Славянский и Туапсинский районы) случились подтопления 1 548 придомовых территорий и 1 262 частных домов, а также одного социально-значимого объекта, - уточнил вице-губернатор.

Он уточнил, что за время наводнения эвакуировали 368 детей, из которых 127 детей, а в пунктах временного размещения находилось 62 человек, из которых 18 тоже дети.