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Общество7 июля 2021 13:19

Стало известно точное количество подтопленных домов на Кубани

Сильные дожди привели к подтоплениям 1,2 тысячи зданий
София ФОМЕНКО
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Мощнейший ливень на Кубани с 4 по 6 июля привел к подтоплениям 1 262 частных домов и 1 548 придомовых территорий. Такие цифры назвал первый вице-губернатор региона Андрей Алексеенко.

- В 16 населенных пунктах и шести городах (Сочи, Горячий Ключ, Геленджик, Северский, Славянский и Туапсинский районы) случились подтопления 1 548 придомовых территорий и 1 262 частных домов, а также одного социально-значимого объекта, - уточнил вице-губернатор.

Он уточнил, что за время наводнения эвакуировали 368 детей, из которых 127 детей, а в пунктах временного размещения находилось 62 человек, из которых 18 тоже дети.