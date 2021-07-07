Губернатор Кубани поручил увеличить число волонтеров для помощи в ликвидации подтоплений

Сейчас в районах изучают масштабы работ Фото: Григорий ПАНФИЛОВ

Губернатор Краснодарского края решил лично осмотреть пострадавшие во время подтоплений населенные пункты. Так, в Горячем Ключе глава Кубани поручил подключить больше волонтеров.

- Людям предстоит расчистка, просушка домов. Одна из главных задач – помочь пострадавшим вернуться к прежней жизни. Здесь работают добровольцы, но, очевидно, сил не достаточно. Сейчас надо увеличить количество волонтеров, - сказал Вениамин Кондратьев своим заместителям.

Известно, что в Горячем Ключе под воду ушли попали 212 домов: 143 в городе, еще 69 - в станице Пятигорской. Ущерб сейчас подсчитывают. Также здесь проверят, кто выдавал разрешения на строительство домов в низине.

- Мы приехали в коттеджный посёлок в микрорайоне «Курортный». Он фактически стоит на дне озера. Как вообще выдали разрешение на его строительство? В голове не укладывается. Будем разбираться в этом вопросе уже вместе с прокуратурой, - отметил губернатор.

Ранее "Комсомолка" сообщала о погибших от стихии, их количество увеличилось до восьми.