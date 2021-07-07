Пять тонн питьевой воды доставили волонтеры в Туапсинский район

Фото: пресс-служба Туапсинского района

В поселок Джубга Туапсинского района прибыла первая гуманитарная помощь от добровольцев. Сейчас из-за наводнения там отключили электричество и водоснабжение. Волонтеры доставили пять тонн питьевой воды и почти 4,5 тонны продуктов – консервы, макароны, печенье, сладкие напитки и другое. Также в пострадавший от подтоплений город привезли средства гигиены, постельное и туалетные принадлежности.

В ближайшее время гуманитарная помощь поступит и в другие пострадавшие населения Кубани. В Джубге пострадали от паводков почти 300 домов, 800 человек нуждаются в помощи. Всего в Туапсинском районе подтоплено 540 домов, а всего по краю затопило 1,2 тысячу зданий