Пляжи Адлера расчистили от мусора после наводнения и урагана

Пляж «Чайка», Адлерский район

Мощные ливни и ураган обрушились на Сочи в воскресенье. Здесь за сутки выпала месячная норма осадков. Реки вышли из берегов и десятки домов оказались под водой.

Бурлящий поток уносил за собой все: от машин до животных. Так местные жители спасли собаку. Она оступилась и угодила в реку. От гибели животное спасли молодые люди, которые вытащили пса от воды.

Из-за природной стихии сильно пострадали пляжи. На берег выбросило тонны мусора.

- Сейчас пляжи Адлерского района убраны на 100%, –говорит «КП» – Кубань» глава местной администрации Николай Бескровный.

Работы здесь велись круглые сутки. Всего в уборке были задействованы 50 человек. Они делали все, чтобы закончить уборку до утра.

- Уборки завершили ночью. Была задача главы – навести порядок до утра. Мы с ней справились, – резюмировал Николай Бескровный.

Сейчас на курорте работает мониторинговая комиссия. Она общается с местными жителями и оценивает ущерб от стихии.