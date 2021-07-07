Жена депутата из Адыгеи попала в список Forbes

Депутат госсовета Адыгеи и владелец компаний «Овощи Адыгеи», «Прогресс-К», «Атей» Гиссы Басте.

Forbes опубликовал новый список ста самых состоятельных госслужащих и депутатов «Власть и деньги – 2021». Заработки некоторых из них совсем небольшие, но в престижный список те попали только благодаря своим женами или мужьям.

Вместе с Татьяной Навкой (женой пресс-секретаря Дмитрия Пескова) в список попала и супруга депутата госсовета Адыгеи Гиссы Басте. Ее доход увеличился с 52 миллионов рублей до 169 миллионов. Эксперты связывают это с продажей квартир. За год количество недвижимости в семье сократилось с 30 до 15.

Отметим, что никакой информации о женщине и ее деятельности в открытых источниках нет.