Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 июля 2021 14:29

Жена депутата из Адыгеи попала в список Forbes

Ее состояние оценивается в 168,68 миллионов рублей
София ФОМЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Депутат госсовета Адыгеи и владелец компаний «Овощи Адыгеи», «Прогресс-К», «Атей» Гиссы Басте.

Депутат госсовета Адыгеи и владелец компаний «Овощи Адыгеи», «Прогресс-К», «Атей» Гиссы Басте.

Forbes опубликовал новый список ста самых состоятельных госслужащих и депутатов «Власть и деньги – 2021». Заработки некоторых из них совсем небольшие, но в престижный список те попали только благодаря своим женами или мужьям.

Вместе с Татьяной Навкой (женой пресс-секретаря Дмитрия Пескова) в список попала и супруга депутата госсовета Адыгеи Гиссы Басте. Ее доход увеличился с 52 миллионов рублей до 169 миллионов. Эксперты связывают это с продажей квартир. За год количество недвижимости в семье сократилось с 30 до 15.

Отметим, что никакой информации о женщине и ее деятельности в открытых источниках нет.