Более 200 курсантов Ушаковки получили дипломы об окончании вуза.

6 июля 210 курсантов Института морского транспортного менеджмента экономика и права Государственного морского университета имени адмирала Федора Ушакова получили дипломы. Из них 60 человек окончили вуз с отличием. Отдельно отмечены те, кто за время обучения особо проявил себя.

- Так, знаком Министерства транспорта РФ «За отличие в учебе» награждены пятеро курсантов. Вот их имена: Стефания Сомова, Юлия Литвинова, Валерия Желудкова, Роман Четверин, Алена Мерзлякова, - говорят в университете. - Все они являются обладателями и профсоюзной стипендии университета.

А Роман Четверин, выпускник вуза по специальности «Государственное муниципальное управление», победил в конкурсе «Лидеры Новороссийска - наше будущее». Кроме того, он возглавляет Молодежный парламент Новороссийска.

Стоит сказать, что курсанты Ушаковки не просто обеспечены практикой. Более 90 процентов из них в первый же год после окончания вуза успешно трудоустраивается.

- Желаю, чтобы вы состоялись на профессиональном поприще, чтобы лет через 5-10 мы увидели вас в университете уже в качестве работодателей, членов Государственной экзаменационной комиссии, преподавателей, готовых поделиться знаниями с курсантами, - сказала выпускникам директор Института морского транспортного менеджмента экономики и права кандидат юридических наук Ксения Голубкина.