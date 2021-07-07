В подтопленном микрорайоне «Курортный» Горячего Ключа проверят выданные разрешения на строительство

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Губернатор Краснодарского края сегодня, 7 июля, объезжает пострадавшие от паводков районы. Утром он побывал в Горячем Ключе и пообщался с жителями домов, в которые зашла вода.

Вениамин Кондратьев заехал в коттеджный поселок «Курортный» и удивился, как дома позволили строить в низине.

- Коттеджный поселок фактически стоит на дне озера. Как вообще выдали разрешение на его строительство? В голове не укладывается. Будем разбираться в этом вопросе уже вместе с прокуратурой, - отметил губернатор Вениамин Кондратьев в соцсетях.

Микрорайон «Курортный» развернулся на территории бывшего рыбзавода. Земли здесь были проданы несколько лет назад и оформлены под жилую застройку. В поселке нет ни ливневок, ни дорог.

Губернатор поручил разобраться с выданными разрешениями на строительство в пойме реки. А также Кондратьев поставил задачу подготовить проекты создания коммунальной инфраструктуры в пострадавшем микрорайоне. Здесь же проработают вопросы, связанные со страхованием недвижимости.