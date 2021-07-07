Ростуризм просит власти Кубани пускать на курорты туристов с отрицательным ПЦР-тестом

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Напомним, с 1 июля отдыхать в Краснодарском крае могут только туристы с отрицательным ПЦР-тестом, переболевшие коронавирусом или же вакцинированные. С 1 августа эти меры ужесточатся – заселиться в гостиницы на Черноморском побережье можно будет только с сертификатом о вакцинации.

Глава Ростуризма Зарина Догузова считает, что такие меры приведут к большому количеству отмен бронирований. Глава ведомства обратилась к губернатору региона с просьбой смягчить ограничения.

- Отмены броней на август в Краснодарский край продолжаются, однако многие туристы надеются на смягчение ограничений. Очевидно, что менять планы за месяц до отпуска - сложно, это и организационные вопросы, и вопросы, связанные с возвратом средств. Это, конечно, и серьезные убытки для бизнеса, - сказала Догузова.

Ростуризм придерживается позиции, что меры нужно смягчить только до требований отрицательного ПЦР-теста.