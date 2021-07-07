В Туапсинском районе после потопа расширят мост через реку Шапсухо

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Туапсинском районе после сильных ливней планируют расширить мост через реку Шапсухо. Стихия дала понять, что мост мешает проходу воды во время половодья.

– Мост мешает беспрепятственному проходу воды во время половодья или сильных дождей, что с периодичностью в несколько лет приводит к подтоплениям. Нам нужно расширить этот мост, сделать его безопасным, – сказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Также глава Кубани поручил своим заместителям разработать проектное решение и направить предложение в министерство транспорта России.