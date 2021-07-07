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Общество7 июля 2021 18:15

На Кубани для оценки ущерба в зоне ЧС вдвое увеличат количество комиссий

Сейчас в 22 населенных пунктах подтоплено 1180 домов
София ФОМЕНКО
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев возглавил заседание оперштаба региона. Главный вопрос на повестке дня - ликвидации последствий стихийного бедствия, которое наделало бед 5 июля. В частности, вдвое будет увеличено число комиссий по оценке ущерба, который нанесла стихия.

- Мы обязаны помочь каждому жителю края привести дом в порядок, отчистить от ила и грязи, - сказал на встрече глава края.

Сейчас на месте работает более 50 комиссий. Подтопления зарегистрировали в 22 населенных пунктах, там вода зашла в 1180 домов.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что июльская непогода принесла немало неприятностей – из-за сильных ливней затопило улицы, уносило машины и даже яхты.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил подготовиться к эвакуации людей из возможных мест подтопления и подготовить пункты временного размещения. Глава края провел экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.