На Кубани для оценки ущерба в зоне ЧС вдвое увеличат количество комиссий

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев возглавил заседание оперштаба региона. Главный вопрос на повестке дня - ликвидации последствий стихийного бедствия, которое наделало бед 5 июля. В частности, вдвое будет увеличено число комиссий по оценке ущерба, который нанесла стихия.

- Мы обязаны помочь каждому жителю края привести дом в порядок, отчистить от ила и грязи, - сказал на встрече глава края.

Сейчас на месте работает более 50 комиссий. Подтопления зарегистрировали в 22 населенных пунктах, там вода зашла в 1180 домов.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что июльская непогода принесла немало неприятностей – из-за сильных ливней затопило улицы, уносило машины и даже яхты.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил подготовиться к эвакуации людей из возможных мест подтопления и подготовить пункты временного размещения. Глава края провел экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.