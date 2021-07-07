На Кубани продолжают восстанавливать права обманутых дольщиков

Председатель краевого парламента Юрий Бурлачко

К разговору присоединилась директор фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства на Кубани, депутат ЗСК Евгения Шумейко.

Спикер краевого парламента Юрий Бурлачко напомнил, что в последние годы по поручению президента России, ликвидации долгостроев стали уделять особое внимание. Но, тем не менее, связанные с этим проблемы все еще актуальны для региона, потому что копились они не один год.

Заместитель руководителя краевого департамента по надзору в строительной сфере Василий Яковенко рассказал депутатам, как исполняется профильный закон.

Сейчас в крае строят 773 жилых дома с привлечением средств граждан. Возведением многоэтажек занимаются 215 застройщиков. Ввести в эксплуатацию планируют почти 13 миллионов квадратных метров, а это более 170 тысяч квартир.

Василий Яковенко также сообщил, что в этом году намерены восстановить права обманутых дольщиков на 83 проблемных объектах. Чтобы защитить людей, в регионе продолжает работать межведомственная комиссия, в заседаниях которой участвуют правоохранители, руководители органов исполнительной и законодательной власти, представители ресурсоснабжающих предприятий и сами дольщики.

По итогам работы комиссии профильный департамент и органы местного самоуправления сформировали дорожную карту, по которой пройдут мероприятия по восстановлению прав людей, вложивших деньги в строительство на Кубани многоквартирных домов и других объектов недвижимости.

Депутат ЗСК Евгения Шумейко сообщила, что федеральный фонд защиты прав граждан принял решение финансировать мероприятия по восстановлению прав граждан 37 объектов. Общий объем финансовой помощи - более 9 млрд рублей. Из них по 12 объектам решено выплатить компенсации на сумму свыше 2,4 млрд рублей, 25 объектов достроит краевой фонд на общую сумму 6, 6 млрд рублей. Сейчас уже приступили к строительно-монтажным работам по восьми объектам, по 13 идут проектно-изыскательские работы.

По словам председателя комитета ЗСК по вопросам строительства и ЖКХ Владимира Лыбанева, за последние годы видны конкретные шаги по решению имеющихся проблем, наблюдается положительная динамика.

В ходе встречи депутаты интересовались положением дел с определенными застройщиками и жилыми комплексами. Заместитель руководителя департамента по надзору в строительной сфере Василий Яковенко заверил: ведомство задействует все правовые механизмы, чтобы завершить проблемные объекты до конца 2023 года и помочь всем дольщикам.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что последние пять лет вопрос активно решается.

- Столько бед принесли людям невыполненные застройщиками обязательства. Понимаем, что проблемы копились десятилетиями, и их в одночасье не решить. Мы видим и объём выполняемой, а также предстоящей работы, но в то же время призываем вас эту деятельность активизировать, – обратился председатель краевого парламента представителю департамента по надзору в строительной сфере.

По итогам совещания профильному департаменту рекомендовали предотвращать появление новых долгостроев и искать потенциальных инвесторов, готовых закончить работы на проблемных объектах. Фонду защиты прав граждан участников долевого строительства нужно обеспечить завершение возведения многоквартирных домов, имущество и обязательства застройщика по которым переданы фонду.