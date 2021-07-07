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Общество7 июля 2021 19:07

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко: Темрюкскому району за четыре года выделено порядка 30 млн рублей

Спикер краевого парламента Юрий Бурлачко и депутат Госдумы Иван Демченко побывали с рабочим визитом в Темрюкском районе
Карина АВАНЕСОВА
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Цикл отчетных мероприятий по итогам парламентского года

Цикл отчетных мероприятий по итогам парламентского года

Гости посетили социальные объекты муниципалитета. Их сопровождали зампред краевого парламента Николай Петропавловский, глава района Федор Бабенков и председатель Совета муниципального образования Светлана Чмулева.

Сначала парламентарии побывали в средней школе №20 в поселке Красный Октябрь. Это здание с полувековой историей. Там находится музейный комплекс, который в 2019 году по итогам краевого этапа всероссийского конкурса школьных музеев стал лучшим на Кубани.

Во время визита председатель ЗСК и депутат Госдумы ознакомились с экспозициями четырех залов комплекса: Боевой и Трудовой Славы, «Кубанская горница», авиации и космонавтики.

Законодатели дали высокую оценку работе по патриотическому воспитанию. Это направление особенно актуально в городе воинской доблести Темрюке.

В ходе визита парламентарии встретились с активом муниципалитета в районном Доме культуры. Депутаты также осмотрели реконструируемую площадь перед ДК и его помещения.

Юрий Бурлачко рассказал о деятельности краевого депутатского корпуса за четырехлетний период. За это время разработан весомый пакет нормативных правовых актов, затрагивающих правоотношения практически во всех секторах экономики и социальной сферы.

Предметно руководитель краевого парламента остановился на работе депутатов в избирательных округах.Ситуацию в муниципалитетах парламентарии контролируют по обращениям граждан. Вопросы касаются разных сфер жизни. За четыре года от жителей Темрюкского района поступило 72 обращения. В них в основном поднимались актуальные темы ЖКХ, здравоохранения и судопроизводства.

- В решении вопросов наших избирателей задействованы все без исключения депутаты краевого парламента. Каждый контролирует ситуацию в своем округе, отслеживает возникающие проблемные моменты по линии профильного комитета, - сказал Юрий Бурлачко.

Спикер краевого парламента также уточнил, что на дополнительную помощь местным бюджетам с учётом предложений депутатского корпуса были предусмотрены средства краевого бюджета. За четыре года в муниципалитеты направлено порядка 2 млрд рублей.

- На помощь в решении местных вопросов Темрюкского района за четыре года из краевого бюджета с учетом предложений парламентариев по округу было выделено порядка 30 млн рублей. Средства ушли на капитальный и текущий ремонты, материально-техническое обеспечение школ, детских садов и учреждений культуры. Также за счет этих денег в сельских поселениях района устанавливались детские спортивные и игровые площадки, организовывалось благоустройство, освещение улиц и озеленение территорий, - сказал Юрий Бурлачко.

О работе в Государственной Думе рассказал Иван Демченко. Народный избранник акцентировал внимание на законодательной деятельности. В числе приоритетных - разработка федерального закона о виноградарстве и виноделии. Действие нормативного акта направлено на господдержку малых хозяйств, что актуально для Темрюкского района, как одной из винодельческих территорий Кубани.

Иван Демченко уделил внимание работе по решению вопросов муниципального образования.

- Главная задача депутата — знать проблемы своего округа и района, знать людей. Когда возникает сложная ситуация депутат должен быть с вами, помогать в ее решении, - резюмировал он.

Перед отъездом депутаты посетили перспективный центр виноделия «Поместье Голубицкое» и воочию оценили действие закона о виноградарстве и виноделии. Предприятие использует только местное сырьё, что является основным требованием закона и непосредственно влияет на качество производимой продукции.