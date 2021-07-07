Председатель ЗСК Юрий Бурлачко: Темрюкскому району за четыре года выделено порядка 30 млн рублей

Цикл отчетных мероприятий по итогам парламентского года

Гости посетили социальные объекты муниципалитета. Их сопровождали зампред краевого парламента Николай Петропавловский, глава района Федор Бабенков и председатель Совета муниципального образования Светлана Чмулева.

Сначала парламентарии побывали в средней школе №20 в поселке Красный Октябрь. Это здание с полувековой историей. Там находится музейный комплекс, который в 2019 году по итогам краевого этапа всероссийского конкурса школьных музеев стал лучшим на Кубани.

Во время визита председатель ЗСК и депутат Госдумы ознакомились с экспозициями четырех залов комплекса: Боевой и Трудовой Славы, «Кубанская горница», авиации и космонавтики.

Законодатели дали высокую оценку работе по патриотическому воспитанию. Это направление особенно актуально в городе воинской доблести Темрюке.

В ходе визита парламентарии встретились с активом муниципалитета в районном Доме культуры. Депутаты также осмотрели реконструируемую площадь перед ДК и его помещения.

Юрий Бурлачко рассказал о деятельности краевого депутатского корпуса за четырехлетний период. За это время разработан весомый пакет нормативных правовых актов, затрагивающих правоотношения практически во всех секторах экономики и социальной сферы.

Предметно руководитель краевого парламента остановился на работе депутатов в избирательных округах.Ситуацию в муниципалитетах парламентарии контролируют по обращениям граждан. Вопросы касаются разных сфер жизни. За четыре года от жителей Темрюкского района поступило 72 обращения. В них в основном поднимались актуальные темы ЖКХ, здравоохранения и судопроизводства.

- В решении вопросов наших избирателей задействованы все без исключения депутаты краевого парламента. Каждый контролирует ситуацию в своем округе, отслеживает возникающие проблемные моменты по линии профильного комитета, - сказал Юрий Бурлачко.

Спикер краевого парламента также уточнил, что на дополнительную помощь местным бюджетам с учётом предложений депутатского корпуса были предусмотрены средства краевого бюджета. За четыре года в муниципалитеты направлено порядка 2 млрд рублей.

- На помощь в решении местных вопросов Темрюкского района за четыре года из краевого бюджета с учетом предложений парламентариев по округу было выделено порядка 30 млн рублей. Средства ушли на капитальный и текущий ремонты, материально-техническое обеспечение школ, детских садов и учреждений культуры. Также за счет этих денег в сельских поселениях района устанавливались детские спортивные и игровые площадки, организовывалось благоустройство, освещение улиц и озеленение территорий, - сказал Юрий Бурлачко.

О работе в Государственной Думе рассказал Иван Демченко. Народный избранник акцентировал внимание на законодательной деятельности. В числе приоритетных - разработка федерального закона о виноградарстве и виноделии. Действие нормативного акта направлено на господдержку малых хозяйств, что актуально для Темрюкского района, как одной из винодельческих территорий Кубани.

Иван Демченко уделил внимание работе по решению вопросов муниципального образования.

- Главная задача депутата — знать проблемы своего округа и района, знать людей. Когда возникает сложная ситуация депутат должен быть с вами, помогать в ее решении, - резюмировал он.

Перед отъездом депутаты посетили перспективный центр виноделия «Поместье Голубицкое» и воочию оценили действие закона о виноградарстве и виноделии. Предприятие использует только местное сырьё, что является основным требованием закона и непосредственно влияет на качество производимой продукции.