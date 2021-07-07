Прокуратура взяла на контроль ситуацию в сочинском селе, которое ливни отрезали от цивилизации

Фото пресс-службы краевой прокуратуры

Прокуратура проконтролирует ситуацию в сочинском селе, которое ливни отрезали от цивилизации. Надзорное ведомство следит за восстановлением автосообщения в Аибге. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

- 5 июля в районе села Аибга Адлерского района Сочи прошли сильны дожди, оказалась размыта главная автомобильная дорога, соединяющая труднодоступный населенный пункт с объектами жизнеобеспечения. Местные жители остались без продуктов и медикаментов, дороги завалены деревьями, - рассказали в пресс-службе.

Прокурор скоординировал работу местных органов сласти в решении вопросов подвоза питьевой воды, организации расчистки проезда.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи после продолжающихся ливней от цивилизации отрезало село Аибга. Там размыло единственную дорогу, которая соединяет поселение с магазинами и аптеками. Никакой транспорт не ходит. Жители просят помощи у администрации.