Фото: пресс-службы администрации Приморско-Ахтарского района

Волонтеры Приморско-Ахтарска оказывают помощь жителям пострадавшего от наводнения Туапсинского района. Добровольцы расчищают от грязи и ила подтопленные территории. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

Фото: пресс-службы администрации Приморско-Ахтарского района

Сильные дожди в селе Лермонтово привели к подтоплению дорог и домов. Сорок добровольцев одними из первых прибыли на место ЧП. Глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко тоже на месте режима ЧС. Сюда же направлена и необходимая техника.

Фото: пресс-службы администрации Приморско-Ахтарского района

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что стихия принесла беды - тонны грязи, вывернутые заборы, уничтоженные посевы. Сейчас пострадавший от наводнения район Кубани приходит в себя. На помощь жителям небольшого села в горах отправились волонтеры.