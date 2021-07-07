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В Краснодаре от коронавируса вакцинировались 195 тысяч жителей. Мэр краевого центра тоже полностью прошел вакцинацию. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

7 июля главе Краснодара Евгению Первышову ввели второй компонент прививки.

— Эпидемиологическая ситуация усугубляется, и исправить положение можем мы сами. Уверен, выбор в пользу здоровья, привычного ритма жизни сделают большинство наших земляков. Благодарен тем краснодарцам, которые уже прошли вакцинацию, — написал Евгений Первышов в своем Telegram-канале.

Напомним, что первый компонент вакцины от COVID-19 мэр ввел 16 июня.

Всего в краевой столице работают шесть мобильных пунктов, где можно сделать прививку от коронавируса. На предприятия и в организации выезжают спецбригады медиков.

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