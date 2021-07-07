Скрин видео: t.me/gorodsochi

В Сочи арендаторы сжигают древесину, чтобы скорее очистить пляжи после шторма

Местные жители жалуются, что им нечем дышать и выкладывают фото и видео окутанных дымом приморских территорий.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что российский спутник снял последствия дождевого паводка в Сочи. Фотографии опубликованы на официальном Telegram-канале Государственной корпорации «Роскосмос». Кадры внушают ужас, раскрывая ужасающий масштаб трагедии. Напомним, что 5 июля на курорте выпала месячная норма осадков. Из-за ливня оказались затоплены территории пансионатов, больниц и домов. Пострадали около 30 пляжей, в большей степени в Адлерском и Хостинском районах.