Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с Днем семьи, любви и верности

Фото @kondratyevvi

8 июля по всей стране отмечается День семьи, любви и верности. Он приурочен к православному дню памяти святых Петра и Февронии, которые считаются покровителями брака.

В этот день губернатор Краснодарского края опубликовал поздравления для кубанских семей в соцсетях.

– От всей души желаю всем кубанским семьям гармонии и взаимопонимания, мира и любви. Пусть каждый ваш день непременно начинается с улыбок родных людей. С праздником, – написал Вениамин Кондратьев.

Пост в сети глава региона сопроводил семейными снимками. И приписал, что для него самые близкие люди – это жена Галина, сын Саша и дочка Наденька.

- Моя семья – это надежная опора, крепкий тыл, источник душевных сил и вдохновения, - отметил Кондратьев.