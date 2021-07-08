В Краснодаре возле школы по улице Гастелло оборудуют парковочные карманы

Мэр Краснодара проконтролировал ход работ

В краевом центре после просьб местных жителей приводят в порядок улицу Гастелло. Дорогу ремонтируют от улицы Дзержинского до Волгоградской. Помимо обновления полотна возле школы оборудуют парковочные карманы.

- Здесь находится школа №17, поэтому речь идёт не только о комфорте автомобилистов, но и безопасности учеников. Возле учреждения оборудуем парковочные карманы, чтобы родителям не приходилось высаживать детей на проезжей части. Также приведём в порядок тротуар вдоль школы, - написал в Telegram-канале мэр города Евгений Первышов.

Кроме того, на улице Гастелло появятся остановки с заездными карманами для автобусов, чтобы не мешать потоку машин.

Городские власти также планируют в ближайшее время приступить к обновлению улицы Циолковского.