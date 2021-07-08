ВТБ в Краснодарском крае выдал первый жилищный кредит под 5% для семьи с одним ребенком

ВТБ реализовал первую ипотечную сделку в Краснодаре по обновленной семейной ипотеке, которая теперь стала доступна заемщикам при рождении первенца. Льготный кредит общей суммой 1,3 млн рублей был предоставлен клиенту для покупки двухкомнатной квартиры стоимостью 4 млн рублей.

ВТБ первым из российских банков заявил о начале приема заявок по новым условиям семейной ипотеки со ставкой 5%.

- Воспользоваться программой могут клиенты, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 годы родился первенец или последующий ребенок, - говорят в банке ВТБ. - Ранее она была доступна только для ростовчан с двумя и более детьми.

Субсидия также распространяется на несовершеннолетних с ограниченными возможностями. Льготы действуют как на покупку нового жилья, так и на рефинансирование действующей ипотеки. Максимальная сумма кредита на Кубани составляет 6 млн рублей. Первоначальный взнос установлен на уровне от 15%, срок займа – до 30 лет.

- Расширение условий семейной ипотеки стало своевременным шагом на фоне изменений в действующую льготную ипотеку, запущенную вовремя пандемии, - резюмировал управляющий ВТБ в Краснодарском крае Сергей Кадакин. - Заявки ВТБ начал принимать в конце июня до официального постановления. На сегодняшний день процесс налажен - банк предоставил кубанской семье с одним ребенком первый ипотечный займ под 5%. Теперь приобрести комфортное жилье смогут большее число региональных заемщиков, и что немаловажно, при минимальной финансовой нагрузке. По нашим данным, спрос на семейную ипотеку должен вырасти в несколько раз.