Пострадавшим от 1Xbet калужанам предложили обратиться к Бастрыкину

1Xbet на протяжении нескольких лет принимал ставки у россиян незаконно, не имея обязательной лицензии ФНС. Об этом сообщил Следственный комитет СУ по Брянской области, возбудивший в 2019 году уголовное дело в отношении организаторов известной компании.

Романа Семиохина, Дмитрия Казорина и Сергея Каршково обвинили в незаконной организации азартных игр и легализации денежных средств и объявили в международный розыск.По версии следователей, от действий злоумышленников пострадало государство. Организаторы 1Xbet не платили налоги и вывели на офшорные счета 63 млрд рублей.

Однако ущерб нанесен и сотням тысяч игроков, получивших под видом законных ставок на спорт видимость азартной игры, в которой организаторы сами решали, кому выплатить выигрыш, а для кого заблокировать счета. В Сети появился онлайн-сервис для пострадавших от запрещенного в России букмекера.

Жителям Калужской области, потерявшим деньги из-за деятельности компании 1Xbet, предложили обратиться с просьбой о признании их потерпевшими к руководителю СК РФ Александру Бастрыкину. После получения этого статуса граждане смогут претендовать на восстановление их прав и компенсацию ущерба.