На Кубани от коронавируса привились более миллиона жителей

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продолжается прививочная кампания. Для коллективного иммунитета в регионе нужно привить не меньше 60 % населения. На федеральном уровне эту планку подняли до 80-90%.

В настоящее время на Кубани привились больше миллиона человек. По темпам вакцинации Краснодарский край – один из лидеров в стране.

- В регион поставлено около 1,2 млн доз вакцины, в ближайшее время ожидаем еще порядка 260 тысяч. Сегодня мы видим активный рост числа привитых граждан от COVID-19. И я благодарен всем жителям, кто ответственно относится к своему здоровью и здоровью близких, - сказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

В Краснодаре привились 212 962 человека. В краевой столице скоро откроется еще один мобильный пункт вакцинации – укол можно будет сделать в торговом центре «Галерея Краснодар».

В районах увеличили темпы вакцинации. В три раза чаще стали прививаться в Белореченском, Каневском, Кореновском и Тихорецком районах, в два раза чаще - в Сочи, Туапсе, Анапе, Приморско-Ахтарском, Динском, Абинском районах. Геленджик показал рост в 1,5 раза.