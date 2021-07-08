В Адыгее подростки украли из дома музыкальный центр

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Гиагинский следственный отдел завершил расследование уголовного дела подростков, которых обвиняют в краже со взломом. По данным правоохранителей, банда школьников из села Натырбово Кошехабльского района в 2019 году проникли в дом по улице Садовой и украли бытовую технику на 60 тысяч рублей.

Удачно провернув операцию, они решили устроить еще одну кражу на следующий день. По той же схеме они проникли в дом и похитили музыкальный центр.

- В настоящее время уголовное дело направлено прокурору Кошехабльского района для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Адыгея.