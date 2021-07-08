Фото предоставлено пресс-службой Деливери Клаб.

Крупнейший сервис доставки готовой еды в России Delivery Club запустил доставку в Геленджике. Ранее сервис работал в регионе только в формате агрегатора, то есть пользователи приложения могли найти в нем меню ресторанов, где есть свои курьеры.

Теперь же на курорте у Delivery Club появилась собственная служба доставки. Сотрудники, как и в других регионах, разъезжают по улицам в зеленой униформе и приносят еду в брендированных термосумках. Именно так могут туристы и жители города узнать курьеров.

- На первом этапе у горожан будет возможность заказать еду из ресторанов Cinnabon, Romeos Pizza, Subway, Фреш, Sowa House, а также из Макдональдс и Burger King, - говорят в пресс-службе Delivery Club.

В течение июля доставка будет бесплатной, если человек сделает заказ на сумму от 499 рублей. Блюда клиент в среднем получит в течение 30 минут.

- Запуск собственной доставки — это важный этап в продолжении региональной экспансии сервиса, - комментируют в пресс-службе Delivery Club. - Возможность использовать курьеров компании позволит увеличить количество местных ресторанов, подключенных к сервису.

Так, пользователи получат широкий ассортимент меню и более быструю доставку.

- Мы уверены, что это будет стимулировать местных жителей заказывать еду с доставкой чаще. Также мы надеемся, что запуск позволит поддержать местные кафе и рестораны в период ограничений, - добавляют в компании.

НА ЗАМЕТКУ

Delivery Club — лидер рынка доставки готовой еды в России. Ежемесячно сервис выполняет свыше 7 млн заказов. К Delivery Club подключено свыше 43 тысяч заведений общественного питания более чем в 310 городах страны. Более чем в 130 городах пользователи Delivery Club могут заказать не только готовую еду из ресторанов, но и доставку продуктов питания и товаров повседневного спроса. Также Delivery Club развивает направление заказа еды «навынос», бронирование столов, доставку медикаментов, косметики и зоотоваров.