Основные схемы энергоснабжения пострадавших от наводнения сел Туапсинского района полностью восстановлены

Фото: "Россети Кубань".

Энергетики «Россети Кубань» восстановили объекты сетевой инфраструктуры, которые были повреждены в результате стихийных природных явлений 5 июля в Туапсинском районе. Основные схемы энергоснабжения потребителей из поселка Джубга, а также сел Дефановка, Молдовка, Горское, Тенгинка, Полковничий и Лермонтово восстановлены 7 июля. Продолжаются работы по точечным заявкам.

119 энергетиков в составе 41 бригады в круглосуточном режиме вели восстановление нарушенного энергоснабжения поселков, где объявлен режим ЧС. Специалисты ликвидировали последствия подтопления на трансформаторных подстанциях и воздушных линиях. Работы осложняло отсутствие подъездных путей из-за размытых дорог и поваленных деревьев.

- В первую очередь, бригады запитывали электроэнергией социально значимые объекты поселков, в том числе водозаборы для обеспечения населения водой, - сказали в компании. - Для непрерывного энергоснабжения социальных объектов использованы передвижные источники резервного питания.

ВАЖНО!

Энергетики просят жителей края соблюдать правила электробезопасности:

- не предпринимайте самостоятельных действий на энергообъектах, линиях распределительных сетей на территории домовладений и улицах.

- использование электрических приборов зданий (помещений), попавших в зоны подтопления, без просушки представляет повышенную опасность! Мокрые или влажные электроприборы, провода, розетки, выключатели смертельно опасны!

- Запрещается брать электроприборы мокрыми руками или в мокрой обуви!

- в случае обнаружения электроустановок, оказавшихся в зоне подтопления, обрыва или провиса проводов, искрения, других технарушений необходимо сообщить о повреждении дежурному диспетчеру вашего района электрических сетей.