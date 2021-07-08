На Кубани за сутки выявили 212 человек с коронавирусом, в том числе 15 детей

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Ситуация с коронавирусом в регионе осложняется. На Кубани по последним данным на 8 июля за стуки в госпитали попали 212 человек, в том числе 15 детей.

Самыми зараженными городами стали Краснодар, Новороссийск, Тимашевский район и Сочи. Здесь выявили 37, 21, 15 и 13 новых случаев соответственно. По 12 заболевших оказалось в Армавире и Динском районе. По 11 – в Кореновском, Туапсинском и Курганинском. Девять положительных результатов в Горячем Ключе, восемь – в Тихорецком районе, по семь – в Лабинском и Мостовском, шесть – в Гулькевичском.

- По четыре новых пациента в Усть-Лабинском, Новопокровском и Новокубанском районах. По три – в Геленджике, Темрюкском и Выселковском. По два человека выявили в Красноармейском, Белоглинском и Отрадненском районах. Единичные случаи зафиксированы в Апшеронском, Брюховецком, Калининском, Славянском и Успенском, - сообщили в оперштабе.

В настоящее время в стационарах лечится 2014 человек, на дому – 2100.