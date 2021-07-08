«Роза Хутор» заботится о сохранении биоразнообразия горного Причерноморья

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

Сотрудники экологической службы «Роза Хутор» совместно со специалистами Сочинского национального парка установили на территории курорта дополнительные солонцы и подкормочные станции для обитающих здесь диких животных. Деятельность по их поддержке ведется на регулярной основе. Например, зимой и весной в специальные кормушки для копытных насыпали кукурузу, ячмень и соль, богатую минералами и микроэлементами. Благодаря такому угощению животные могли поддержать свои силы. Сейчас, летом им также требуется помощь людей.

- Благодаря установленным фотоловушкам мы могли наблюдать за популяцией копытных на нашей территории, установить их пути миграции, численный состав, - рассказал руководитель экологической службы курорта «Роза Хутор» Денис Рыльцев. - В результате определили места, где еще требуются подкормочные станции и сейчас их установили. Летом, конечно, гораздо больше возможностей для пропитания, но тем не менее копытные нуждаются в соли, которая способствует улучшению их пищеварения и метаболизма.

На территории «Роза Хутор» установлено четыре подкормочных станции на высоте от 500 до 1100 метров над уровнем моря. Места для них были определены совместно с сотрудниками Сочинского национального парка. Исследования ученых охватывают весь хребет Аибга, и позволяют проводить мониторинг развития природных комплексов.

Стоит сказать, что изучение, сохранение и восстановление уникального природного и историко-культурного наследия Кавказского Причерноморья, а также создание условий для туризма, отдыха и экологического просвещения населения являются важными составляющими Программы устойчивого развития курорта «Роза Хутор».