На Кубани пострадавшие от подтоплений предприниматели получат специальные займы

В Краснодарском крае Фонд микрофинансирования предоставит займы всем предпринимателям, чье дело пострадало при наводнении. Департамент уже связался с ответственными специалистами в каждом из шести районов (Сочи, Геленджик, Туапсе, Северский, Славянск-на-Кубани и Горячий Ключ).

– Мы запросили списки пострадавших предпринимателей для оказания помощи по сбору пакета документов. При необходимости на местах организуют выездные пункты для консультаций, - сообщил руководитель департамента инвестиций и развития МСП региона Василий Воробьев.

С 18 июня фонд снизил процентную ставку по займу до 0,1% годовых в программе «Специальный ЧС». Также увеличена и максимальная сумма займа до пяти миллионов. Пострадавшие предприниматели в Павловском районе уже получили от фонда восемь миллионов займов, еще 18,5 находятся в работе.

Кроме того, по этому виду займа предусмотрена возможность уплаты основного долга до 12 месяцев, что актуально для пострадавшего бизнеса, которому необходимо восстановление.

Подать заявку на займ можно по адресу: Краснодар, улица Трамвайная 2/6, 5 этаж, кабинет 501. По всем вопросам работает телефон горячей линии 8 (861) 298-08-08.