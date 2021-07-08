На Кубани сын убил родителей-бизнесменов из-за любви к бутылке

Первый отдел по расследованию особо важных дел закончил расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Крымского района, которого обвиняют в двойном убийстве и хищении боеприпасов.

Согласно данным правоохранителей, мужчина вместе со своим 60-летним отцом и 57-летней матерью находились на их базе отдыха в селе Варениковском. Фигурант дела долго пил, за что по инициативе родителей проходил медицинское лечение. В семье были постоянные конфликты.

В итоге обвиняемый не выдержал и украл у отца ружье с патронами. На следующий день, 11 января, он дождался, пока мать уйдет из дома и застрелил отца. Однако женщина вернулась, после чего мужчина застрелил и ее. Затем он забрал из сейфа 30 тысяч рублей и уехал на автомобиле отца «Нива». Потерпевшая в итоге смогла выбраться из дома и пройти несколько метров, но все же скончалась.

- Благодаря грамотно спланированным и проведенным следственным действиям в кратчайшие сроки была установлена причастность мужчины к совершению данных преступлений и он был задержан на территории города Новороссийска, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе Следкома Кубани.

Обвиняемый полностью признал вину, сейчас он находится под стражей. Следствие направило это уголовное дело в суд.