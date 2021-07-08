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Общество8 июля 2021 14:48

На Кубани продолжают дезинфекцию колодцев и ям после наводнения

Случаев подозрения на инфекционные заболевания среди жителей не зарегистрировали
София ФОМЕНКО
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Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Управление Роспотребнадзора по краю организовало контроль санитарно-эпидемиологической ситуации в крае после наводнения. Специалисты проверяют качество питьевой и привозной воды. Уже отобрано 119 проб воды, из них 17 автоцистерн, еще четыре проба в пунктах временного размещения и десять в зонах рекреации.

Также сейчас продолжаются подворовые обходы домов, сотрудники провели дезинфекцию колодцев и ям в 622 домах. Случаев подозрения на инфекционные заболевания не зарегистрировали.