На Кубани продолжают дезинфекцию колодцев и ям после наводнения

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Управление Роспотребнадзора по краю организовало контроль санитарно-эпидемиологической ситуации в крае после наводнения. Специалисты проверяют качество питьевой и привозной воды. Уже отобрано 119 проб воды, из них 17 автоцистерн, еще четыре проба в пунктах временного размещения и десять в зонах рекреации.

Также сейчас продолжаются подворовые обходы домов, сотрудники провели дезинфекцию колодцев и ям в 622 домах. Случаев подозрения на инфекционные заболевания не зарегистрировали.