Партия «Новые люди» предложила выбрать главного тренера футбольной сборной России

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Политическая партия «Новые люди» предложила провести открытый конкурс на соискание должности главного тренера футбольной сборной России. Об этом сообщил на своей странице в Instagram кандидат в депутаты Госдумы от партии «Новые люди», адвокат и правозащитник из Краснодара Виталий Кацко.

В партии считают, что оценивать претендентов надо сразу по нескольким критериям. Важно не только их видение работы с главной национальной командой, но и комплексная программа развития отечественного футбола.

- Провальные итоги Евро-2020 прямо говорят о том, что российскому футболу нужны реформы, – сообщил в соцсети кандидат. – Главная команда страны – это вершина айсберга. Если мы не можем найти в 150-миллионной стране 25 конкурентоспособных на европейском уровне игроков, бессмысленно рассуждать о принципах комплектования сборной. Надо начинать с фундамента.

Опыт Дании, которая разгромила сборную России, - отличный пример. Их главный тренер Каспер Юлман – автор реформы детского футбола. Ее проведение – основа достижений главной команды Дании. По словам представителей «Новых людей», российскому футболу нужны такие же системные изменения. Важно – начать развитие детского и массового спорта.

- Мы должны выбирать не просто человека, каким бы уважаемым и успешным он ни был, а программу. Это касается не только футбола, - сказал Виталий Кацко. - Став депутатами Государственной Думы, «Новые люди» и при согласовании нового кабинета министров будут обращать внимание не на персоналии, а на содержательную часть их программ.