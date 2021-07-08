Награды от ЗСК: в Крымском районе отметили активистов ТОС

Церемония награждения прошла в Крымске в рамках отчетов парламентариев перед избирателями

Церемония награждения прошла в Крымске в рамках отчетов парламентариев перед избирателями. Районная встреча стала третьей в цикле подобных мероприятий.

Перед встречей с активом Крымского района спикер краевого парламента и депутат Госдумы побывали на социальных объектах муниципалитета. Народных избранников сопровождали заместитель руководителя депутатского корпуса Кубани Николай Петропавловский, глава района Сергей Лесь и председатель Совета муниципального образования Андрей Юшко.

Сначала делегация побывала в филиале детского сада №4. При активном содействии Юрия Бурлачко и Ивана Демченко дошкольное учреждение капитально отремонтировали и благоустроили прилегающую территорию.

Глава Крымского района Сергей Лесь рассказал, что в муниципалитете решен вопрос с очередью в дошкольные учреждения. А новый филиал закрыл потребности отдаленного микрорайона.

Юрий Бурлачко отметил, что появление нового дошкольного учреждения - результат плодотворной совместной работы депутатов Госдумы, ЗСК и органов местного самоуправления.

Затем законодатели и представители местных властей осмотрели современный спортивный комплекс с плавательным бассейном, который открылся в марте этого года. Там работают спортивно-оздоровительные группы, в них занимаются более 100 детей от 7 до 14 лет. Занятия проводятся бесплатно.

Во время объезда глава района показал гостям, как благоустроили улицу Красноармейскую. Работы обошлись краевому бюджету в более чем 13,1 млн рублей. Там обустроили общественную территорию, в том числе при активной поддержке Законодательного Собрания.

Главным событием рабочего визита в район стала встреча с активистами на базе молодежного культурного центра «Русь».

Обращаясь к жителям района, глава депутатского корпуса Кубани по традиции рассказал об итогах деятельности ЗСК шестого созыва.

Особое внимание в своем выступлении Юрий Бурлачко уделил поддержке муниципалитетов и работе депутатов в Крымском районе. За четыре года от жителей Крымского района поступило 40 обращений. Больше всего нареканий по линии ЖКХ, градостроительства и архитектуры.

«На помощь в решении местных вопросов Крымского района за четыре года из краевого бюджета с учетом предложений депутатов от округа было выделено порядка 95 миллионов рублей. Средства ушли на капитальный и текущий ремонты школ и детских садов, учреждений культуры. Также за счет этих денег в сельских поселениях района устанавливались детские спортивные и игровые площадки, организовывалось благоустройство, освещение улиц и озеленение территорий», - сказал Юрий Бурлачко.

О работе по наказам жителей Крымского района рассказал депутат Государственной Думы Иван Демченко. За отчетный период основные наказы избирателей, а их было 25, реализованы в полном объеме. Велась при этом работа и по обращениям граждан, поступающим на личных приемах.

Депутат рассказал и о поддержки муниципалитетов во время пандемии. За счет социальной программы Абинского электрометаллургического завода пяти районам Кубани, входящим в избирательный округ, передали более 30 автомобилей для медиков. Помогали средствами индивидуальной защиты для сотрудников учреждений здравоохранения.

В завершении Юрий Бурлачко и Иван Демченко пообщались с жителями муниципалитета и вручили Памятные знаки ЗСК отличившимся тосовцам «За активное участие в территориальном общественном самоуправлении».